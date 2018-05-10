Türkiye'nin ilk bitcoin cinayeti davası başladı

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında Şükrü Mert Ersoy, otomobilinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şükrü Mert Ersoy'u öldürdüğü suçlamasıyla Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydi Salacak ve Mehmet Yeşilkaya'yı Serik ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda yakaladı. Serik sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

BOĞAZI SIKILIP ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; şüphelilerden Moray Akça'nın bir süredir Şükrü Mert Ersoy'un sanal para olan bitcoin işiyle uğraştığını ve hesabında bitcoin olduğunu bildiği, Kadriye Mahallesi'nde diğer şüphelilerle birlikte plan yaptıkları, Ersoy'u bitcoin işini öğrenmek amacıyla Kadriye'ye çağırdıkları, geldikten sonra da tenha bir yere götürüp Fırat Burun, Mehmet Yeşilkaya ve Sergen Yasak'ın darp ettiği, Yeşilkaya'nın Ersoy'u kolunun altına alarak boğazını sıkıp hareketsiz bıraktığı anlatıldı.

50 LİRASINI ALIP ESRAR İÇMİŞLER

İddianamede, Şükrü Mert Ersoy'un etkisiz hale getirilmesinin ardından şüphelilerin cep telefonunun kilidini açmaya çalıştıkları ancak başaramadıkları, bunun üzerine bilgisayardan bitcoin sistemine girmeye çalıştıkları ancak başarısız olunca bıraktıkları aktarıldı. Şükrü Mert Ersoy'u otomobilin arka koltuğuna bindiren şüphelilerin olay yerinden ayrıldıkları, bu sırada Fırat Burun'un şüphelinin cebinden 50 lirasını alarak olay yerinden ayrıldıkları ve bu parayla esrar alıp içtikleri belirtildi.