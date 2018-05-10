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Üvey kıza a 15 yıl hapis

’de eşinin önceki evliliğinden olan 11 yaşındaki kız çocuğuna da bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, mahkeme tarafından 15 yıl hapis ile cezalandırıldı. Sanık savunmasını yaparken kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek, " Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 15:26
Üvey kıza cinsel istismara 15 yıl hapis

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık (41) ile mağdur yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Sanık Ramazan Karakaklık savunmasını yaparken kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek, " Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

TCK'nın ilgili maddesi gereği suçun işleniş şekli ve kastının yoğunluğu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Ramazan Karakaklık'ın 'Çocuğun ı' suçundan 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

'de 2018 yılının Şubat ayında 11 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayet edilen Ramazan Karakaklık, 2 Şubat 2018'de tutuklanmıştı.

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Üvey kıza cinsel istismara 15 yıl hapis
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