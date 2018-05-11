18 ilaç daha geri ödeme listesinde

Sosyal Güvenlik
Kurumu'nca, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle başta akciğer kanser
i olmak üzere, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 ilaç geri ödeme listesine alındı. Resmi Gazete
'nin dünkü sayısında yayımlanan SUT'a göre, akciğer kanseri, multiple skleroz, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS), Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılan ilaçlar, geri ödeme listesine alındı. Tebliğ ile cilt ve eklem romatizmal hastalıklarında kullanılan "Verxant", akciğer kanserinde kullanılan "Xalkori", "Tagrisso", "Alecensa", "Zykadia", "Iressa", kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı ile kan hücrelerinin parçalanarak idrarla atılmasında kullanılan "Soliris", beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığında yararlı olan "Ocrevus", gündüz aşırı uyku hali ile gece nefes durması haline karşı kullanılan "Nuvigil" ve parkinson hastalığına fayda sağlayan "Dopadex" listede yer aldı. Böylece 2017'nin 2. döneminden itibaren 100 adet ilaç geri ödeme listesine alınmış oldu. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce Türkiye Eczacılar Birliği aracılığı ile yurt dışından temin edilen ilaçlardı. MALİYET DEĞİL, SAĞLIK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 18 ilacın geri ödeme listesine alınmasıyla ilgili, "(Bireyin sağlığı, toplumun sağlığıdır) inancımızdan hareketle Sağlık Uygulama Tebliği'nde gerçekleştirmiş olduğumuz bu yeni düzenleme
nin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. SGK
'nin en önemli hizmetlerinden birinin hastaların tedavisinin vazgeçilmez parçası olan ilaçların temini olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "Bugüne kadar sağlık konusunu bir maliyet unsuru olarak görmeyen anlayışla hareket ettik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz. Böylece 2017'nin yaklaşık 100 ilacı geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığı ile yurtdışından temin ediliyordu. Bireyin sağlığı, toplumun sağlığıdır inancımızdan hareketle Sağlık Uygulama Tebliği'nde gerçekleştirdiğimiz bu yeni düzenlemenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."