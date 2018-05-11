2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'dan acı haber geldi

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015 tarihinde oyun oynamak için parka gittikten bir süre sonra kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı'dan 3 yıldır haber alınamıyordu. En son görüldükleri noktaya yakın olan Kelkit çayı kenarındaki bir evin bahçesinde arama çalışması yapılmıştı. Cumhuriyet Savcılığına gelen bir ihbar üzerine iş makinesi ile arama yapılan arama çalışmaları yaklaşık 4 saat sürmüş ve tek katlı evin bahçesinde samanlıkta yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmamıştı...