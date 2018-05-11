35 yıldır bitmeyen dava

Ortaköy'deki Boğaz manzaralı Naciye Sultan Sitesi'nde oturan, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 36 kişinin, kaçak bölümleri yıktırmak isteyen işadamı Doğan Kasadolu'na açtıkları toplam 775 bin liralık tazminat davasından 23'ü mahkemelerce reddedildi. Davaların 13'ü ise devam ediyor. 1983 yılında alınan kararla sitede havuz ve otopark ile bazı bölümler için yıkım kararı bulunuyor. Naciye Sultan Sitesi'nde oturan Doğan Kasadolu, satın aldığı daireye bankanın kredi vermemesi üzerine yaptığı araştırmada sitenin havuz ve otopark olmak üzere bazı bölümlerinin kaçak olduğunu ve kaçak bölümler için 35 yıl önce yıkım kararı bulunduğunu ortaya çıkardı. Kasadolu daha sonra çeşitli kamu kurumlarına başvuruda bulunarak sitede projeye aykırı imarların düzeltilmesi talebinde bulundu. Diğer site sakinleri de yıkım kararının iptali için İstanbul İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bu arada lüks sitede oturan ve aralarında ünlülerin de olduğu 36 kişi, Doğan Kasadolu aleyhine mahkemelere ayrı ayrı manevi zararların oluştuğu iddiasıyla toplam 775 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkemeler 23'ünün reddine karar verdi.

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