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'da genç kızın cep telefonunu çalan yankesiciyi ayakkabısı ele verdi

'da alışverişe çıkan İ.K.'nin (17) cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan 'i (28), giydiği büyük numara ayakkabısı ele verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 09:53
Adana'da genç kızın cep telefonunu çalan yankesiciyi ayakkabısı ele verdi

Olay, 4 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla alışverişe çıkan İ.K.'nin arkasında yürüyen zanlı, genç kızın cebindeki cep telefonunu çekip, aldı. Sekerek olay yerinden kaçan zanlının görüntüleri ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir süre cep telefonun olmadığını fark eden İ.K. polisi aradı.

SEKEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin cep telefonunu aldıktan sonra sekerek kaçtığını fark etti. Civarda araştırma yapan ekipler, yolda yine sererek yürüyen 'i yakaladı. Emniyet'e götürülen zanlı, sorgusunda suçunu itiraf etti. Çaldığı telefonu 300 liraya tanımadığı birine sattığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, giydiği ayakkabının numarası büyük olduğu için sektiğini söyledi.

Mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.

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Adana'da genç kızın cep telefonunu çalan yankesiciyi ayakkabısı ele verdi
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