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ilk ve vakitleri! Adıyaman'da iftar saat kaçta?

İslam alemi için büyük önem taşıyan, 11 ayın sultanı ayında ilk ve vakitleri Müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmakta. ilk iftar ve sahur vakitleri haberimizde! Adıyaman'da oruç kaçta açılacak? Güneydoğu Anadolu Bölgemizin güzide illerinden Adıyaman'da vatandaşlarımız "Adıyaman'da oruç saat kaçta açılacak?" araştırmalarına devam ediyor.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 11:57
Adıyaman ilk iftar ve sahur vakitleri! Adıyaman'da iftar saat kaçta?

Mübarek ayı için vatandaşlarımızın saati araştırmaları da sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında il il imsakiye listelerini açıkladı. iftar ve vakitleri de Adıyamanlı bireyler tarafından araştırılan konu başlıkları arasında ilk sırada yer alıyor. Adıyaman'da oruç saat kaçta açılacak? Adıyaman'da ilk iftar ve sahur saatleri...

Adıyaman'da Ramazan ayının ilk gününde sahur için imsak vakti 03:32 olacak, Adana için Ramazan'ın ilk günü olan 16 Mayıs Çarşamba günü ise iftar vakti ise 19:37 olacak.

ADIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ (ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ)

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15 Mayıs gecesi milyonlarca kişi Ramazan ayının ilk sahurunu yapacak. Bu ay her yıl olduğu gibi dualar ile geçirilecek.

Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir.

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.

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Adıyaman ilk iftar ve sahur vakitleri! Adıyaman'da iftar saat kaçta?
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