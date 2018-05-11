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ilk ve vakitleri! Afyon'da iftar ne zaman saat kaçta?

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan, on bir ayın sultanı Ramazan'da ilk ve vakitleri inananlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. ilk iftar ve sahur vakitleri burada! Afyon'da oruç kaçta açılacak? Ege Bölgemizin illerinden olan Afyon'da vatandaşlarımız "Afyon'da oruç saat kaçta açılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 14:44
Afyon ilk iftar ve sahur vakitleri! Afyon'da iftar ne zaman saat kaçta?

Mübarek için vatandaşlarımızın saati araştırmaları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, mübarek Ramazan ayında il il bölge bölge imsakiye listelerini açıkladı. iftar ve vakitleri de Afyonlu vatandaşlar tarafından araştırılan konu başlıkları arasında ilk sırada yer alıyor. Afyon'da oruç saat kaçta açılacak? Afyon'da ilk iftar ne zaman?

Afyon'da Ramazan ayının ilk gününde sahur için imsak vakti 03:58 olacak, Adana için Ramazan'ın ilk günü olan 16 Mayıs Çarşamba günü ise iftar vakti ise 20:10 olacak.

AFYON RAMAZAN İMSAKİYESİ (AFYON İFTAR SAATLERİ)

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Afyon ilk iftar ve sahur vakitleri! Afyon'da iftar ne zaman saat kaçta?
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