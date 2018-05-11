Afyon ilk iftar ve sahur vakitleri! Afyon'da iftar ne zaman saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayı için vatandaşlarımızın iftar saati araştırmaları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, mübarek Ramazan ayında il il bölge bölge imsakiye listelerini açıkladı. Afyon iftar ve sahur vakitleri de Afyonlu vatandaşlar tarafından araştırılan konu başlıkları arasında ilk sırada yer alıyor. Afyon'da oruç saat kaçta açılacak? Afyon'da ilk iftar ne zaman?

Afyon'da Ramazan ayının ilk gününde sahur için imsak vakti 03:58 olacak, Adana için Ramazan'ın ilk günü olan 16 Mayıs Çarşamba günü ise iftar vakti ise 20:10 olacak.

AFYON RAMAZAN İMSAKİYESİ (AFYON İFTAR SAATLERİ)