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'da korkunç ! Eşinin sevgilisi tarafından başı ezilerek öldürüldü

'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan 'ın, boşanma aşamasındaki eşi Z. Çalışkan ile gönül ilişkisi olan S.Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Tutuklanan Z. Çalışkan ve S.Y., Turhan Çalışkan'ı piknik bahanesiyle ormanlık alana götürdüklerini, içkisine kattıktan sonra yüksekten attıklarını, ölmemesi üzerine başını taşla ezdiklerini itiraf etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 10:39
Antalya'da korkunç cinayet! Eşinin sevgilisi tarafından başı ezilerek öldürüldü

Alanya'nın Akçatı Mahallesi Gargara mevkiindeki ormanlık alanda 18 Şubat'ta erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin 'a ait olduğu belirlendi. Çalışkan'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu öldüğü tespit edildAntalyalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşturulan özel ekip, olayın aydınlatılması için 27 Şubat'ta çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, Turhan Çalışkan'ın boşanma aşamasındaki eşi Z. Çalışkan ile gönül ilişkisi olan S.Y. tarafından öldürüldüğü belirlendi. İkilinin i, kıskançlık ve Turhan Çalışkan'ın boşanma davasını geciktirmesi nedeniyle işlediğini de tespit etti.

Jandarma, Z. Çalışkan, sevgilisi S.Y. ile cinayetten bilgisi olan S.E.'yi takibe aldı. Ekipler yeterli delil toplanmasından sonra 8 Mayıs Salı günü saat 06.00 sıralarında yaptıkları eş zamanlı baskınla Z. Çalışkan, S.Y. ve S.E.'yi gözaltına aldı.

İÇKİSİNE ZEHİR KOYDULAR, KAYALIKTAN ATTILAR, BAŞINI TAŞLA EZDİLER

Şüpheliler ifadelerinde Turhan Çalışkan'ı piknik bahanesi ile ormanlık alana götürerek içkisine kattıklarını, ardından yüksekten attıklarını, halen yaşadığını görmeleri üzerine başını taşla ezerek öldürdüklerini itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüpheliler Z. Çalışkan ve S.Y. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.E. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Antalya'da korkunç cinayet! Eşinin sevgilisi tarafından başı ezilerek öldürüldü
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