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Başkentte operasyonu

'da bir ihbar üzerine Mamak ve Altındağ'da iki ayrı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, madde satışı yapan 5 şüpheliyi yakaladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 06:52 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 06:52
Başkentte uyuşturucu operasyonu

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne telefonla yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Mamak Bostancık Mahallesi ve Altındağ Çamlık Mahallesi'ndeki iki ayrı evde bulunan şüphelilerin satışı yaptıkları belirledi.

Bunun üzerine söz konusu adreslere özel hareket polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.Y, İ.Y, N.Y, Ç.Y. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Evlerde arama yapan ekipler, içime hazır halde ve satılmak üzere poşetlenmiş 114 gram esrar, 38 adet "Lyrica" isimli uyuşturucu hap, birer adet ruhsatsız pompalı tüfek, Browning marka tabanca ve kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait mermiler ve satışından elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirdi.

Yapılan incelemede şüphelilerden N.Y'nin üç ayrı suçtan arandığı ve kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu, H.Y'nin beş ayrı suçtan arandığı, iki ayrı suçun faili olduğu ve kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şüpheli Ç.Y ve İ.Y'nin de iki ayrı suçun faili olarak arandığı belirlendi.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Başkentte uyuşturucu operasyonu
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