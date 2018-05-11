Çok bağırdı eşarbını sıktım

Nadime Tigis'in ölümüyle sonuçlanan olay 4 Ekim 2017'de Bakırköy'de yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre inşaat işçisi şüpheli Ömer Güneşsu
(47) ile Nadime Tigis'in (41) 10 yıldır evlilik dışı ilişkileri vardı. Ancak ikili bir yıldır anlaşmazlık yaşıyordu. Güneşsu'nun çalıştığı inşaat halindeki dairede yaşanan cinayette, 3 çocuk annesi kadın başörtüsüyle boğularak öldürüldü. Güneşsu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istendi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Ömer Güneşsu, yaşananları şu şekilde anlattı: "Nadime Tigis'e dişlerini yaptırdığı ve oğlunu okula kayıt ettirdiği dönemlerde 6 bin 600 lira para vermiştim. Olay günü para istedi. Patrondan acil 1000 lira talep ettim. Patron, parayı çalıştığım inşaata getireceğini söyleyince Nadime ile oraya gittim. Konuşuyorduk, aramızda bir kavga ortamı yoktu. Patron gelemeyeceğini haber verince Nadime şikâyet etmeye başladı. Beni sıkboğaz etti, hakaret etti. Yan binadaki ustalar bize doğru bakınca kendisini duvara doğru ittim ve bağırmamasını söyledim. Bağırmaya devam etti. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. Ağzını tuttum. Başında türban şeklinde başörtüsü vardı, uçları arkadan bağlanmıştı. Yüz yüzeydik, sırtı duvara dayanmıştı. Başörtüsünün arka bağ kısmını tutarak sıktım. Ne kadar süre sıktığımı hatırlamıyorum. Ancak ben bıraktığımda halen ayaktaydı, ellerini kaldırmış vaziyette duvara dayalı duruyordu." 'ANNEMİN DİŞLERİNİ KIRDI'
Nadime Tigis'in kızı G.G., Ömer Güneşsu'nun annesine sürekli şiddet uyguladığını ve annesinin de kendisinden kurtulmaya çalıştığını anlattı. G.G. şunları söyledi: "Dişlerini sanık kırmıştı. Bu nedenle son günlerde dişlerini yaptırıyordu. Annemin paraya ihtiyacı yoktu, kendi dükkânı vardı, geliri vardı. Anneme bir şey yapacağı korkusu devamlı bende mevcuttu." Mahkeme tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi.