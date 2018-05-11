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Son Dakika: 'de ilkokulun bahçesinden el bombası çıktı!

Son dakika haberi...  'de bir ilkokulun arka bahçesinde görevlilerin toprağa gömülü bir cisim bulması paniğe neden oldu. Polis ekipleri öğrencileri okuldan dışarı çıkarırken, bomba imha uzmanlarının incelemeleri devam ediyor. Yapılan incelemeler sonunda ilkokulda paniğe sebep olan cismin eski bir el bombası olduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 15:16
Son Dakika: Esenler'de ilkokulun bahçesinden el bombası çıktı!

Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun bahçesinde "bomba" bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Son dakika ihbarıyla okula gelen polis, öğrencileri tahliye etti. Haberi alan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası olduğu tespit edildi.

Okula, bomba uzmanı ekip çağrıldı.

Şevket Dağ İlk Öğretim Okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor

ASKERİ ALANDAN OKULA TOPRAK GETİRDİĞİ SIRADA...

Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

Okulda bir süre paniğe neden olan bomba ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Dakika: Esenler'de ilkokulun bahçesinden el bombası çıktı!
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