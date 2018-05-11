Hastaneden, personel kılığında bebeği kaçırdı

Afyonkarahisar
'da hastanenin yeni doğan ünitesine personel kıyafetiyle giren bir kadın, Suriyeli ailenin bebeğini kaçırdı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'nin Yeni Doğan Ünitesi'nde, dün temizlik görevlilerinin kullandığı mavi kıyafeti giyen bir kadın, Suriyeli Amir (33) ve Ravva Zahlül (25) çiftinin İbrahim adını verdiği bebeğini, 'işitme testi' yapmak bahanesiyle götürdü. Annenin durumu fark etmesi üzerine hemşirelere haber verdi. Hastane yönetimine durumun bildirilmesi üzerine polisten yardım istendi. Polis, yeni doğan ünitesinde ve hastanenin güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Suriye uyruklu olduğu kaydedilen kadın şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması ve bebeğin bulunması için çalışma başlatıldı. Olay üzerine açıklama yapan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran ise soruşturma başlattıklarını söyledi. İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da "Konuyu Sağlık Bakanlığı
'na bildirdik. Emniyet olayla ilgili çalışma başlattı" dedi. Diğer yandan hastanenin Çocuk Bölümü'nde bebeklerin yattığı bölümlerin kapıları asma kilitlerle kilitlenerek güvenlik önlemleri artırıldı.