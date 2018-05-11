Hem uyuşturucu taciri hem sahtekar çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir kişinin uyuşturucu sattığı istihbaratı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, verilen adrese gitti. Söz konusu mahalleye baskın yapan polisi gören zanlı, otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı. Zanlı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

'Torbacı'nın yapılan üst aramasında da kemerinin altına sakladığı bir miktar uyuşturucuya el konuldu. Zanlı, 'Genel Bilgi Taraması' (GBT) için polise ehliyetini verdi. Yapılan araştırmada sürücü belgesindeki B.G. adlı kişinAntalyalya'da yaşadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine aynı şüpheli, ekiplere bu kez nüfus cüzdanını verdi. Ancak kimlik de sahte çıkınca gözaltına alınan zehir taciri, parmak izi için emniyete götürüldü.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNDUĞU DA ORTAYA ÇIKTI

Parmak izine göre yakalanan kişinin, bir süre önce bulunduğu yarı açık cezaevinden firar eden, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere hırsızlık, tehdit ve yaralama suçlarından 4 ayrı yakalama kararı bulunan H.O. olduğu ortaya çıktı. Söz konusu şahsın, evinde yapılan aramalarda da; 2 kilo 303 gram esrar, bir kilo 3 gram kokain, bin 515 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve bir de hassas terazi ele geçirildi.

H.O.'nun aynı zamanda daha önce de uyuşturucu ticaretinden hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, cezaevinden firar ettiği, bu yüzden de polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan 'suç makinesi', kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bıraktı. H.O., sevk edildiği Adana Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı.