İftarları gösterişe dönüştürmeyelim

Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş ramazan ayı
için ana teması "İsraf" olan bilgilendirme toplantısı yaptı. Erbaş'ın açıklamaları şöyle: MAKUL BİR DENGE:
Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan; ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı acı bir gerçektir. Kuran'ın dünya ve ahiret dengesi
adına beyan ettiği fermanlara baktığımızda cimriliği eleştirmekle birlikte saçıp savurmayı da şiddetl
e yasaklayan makul bir dengenin varlığı açıkça görülmekte. Bu ölçü ihlal edildiğinde hayatın dengesi bozulmakta ve insan kendisine ve geleceğine kötülük yapmış olmakta. İNFAK ANLAYIŞI:
İftar sofraları başta olmak üzere ramazan vesilesiyle yapılan etkinlikleri ve buluşmaları asla bir gösterişe ve eğlenceye dönüştürmemeliyiz. Lüks alışkanlıklarının zaruret olarak algılanarak ihtiyaç ölçüsünün kaybolmasına, arzularının esiri olan insanın hayatı israf ve tüketim çılgınlığına çevirmesine karşı ciddi bir tüketim ahlakına, nimet ve sorumluluk bilincine, şükür, kanaat ve paylaşma gibi değerlerin ihyasına ihtiyacın olduğu aşikârdır. Dolayısıyla Allah'ın verdiği her nimetin bir gün hesabının sorulacağının bilinci içinde nimetler karşısında şımarıp lükse dalmadan ve duyarsızca israfa girmeden her konuda iktisadı merkeze alarak infak ahlakını kuşanmak bizlerin en önemli şiarı olmalı. İYİLİK SOFRALARI
Öte yandan ramazan ayı kapsamında kurulacak "İyilik
sofraları"nda 246 bin kişiye iftar verileceği, her biri 25 TL olan 1 milyon 750 bin TL değerinde alışveriş yardım kartlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi. 15 MİLYON LİRA YARDIM YAPILACAK
Diyanet
İşleri Başkanı Erbaş Türkiye Diyanet Vakfı'nın ramazan ayında yurt içine ve yurt dışına 15 milyon 250 bin TL değerinde yardım yapacağını belirterek, "Ayrıca fitrelerini 5601'e SMS göndererek verebilir, zekat ve bağışlarını da vakfımızın online bağış adresinden (bagis.tdv.org) ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ulaştırarak destek olabilirler. 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezimiz ramazan boyunca vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bir çocuk için bayramlık, bayramın gelişi demek. Hele ki yetim bir çocuksa onu mahzun bırakmamak bizlerin üzerine düşen en büyük vazifedir. Hayırseverlerimiz 100 TL bağışta bulunarak bir yetimin bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek" dedi.