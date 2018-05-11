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camilerinin gerdanlıkları asıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018
İstanbul camilerinin gerdanlıkları asıldı
'nin son mahya ustası Kahraman Yıldız'ın ekibiyle yaptığı mahyalar, ramazan ayı öncesinde 'daki Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye ile Eminönü Yeni camilerine asıldı. Yıldız, 40 yılı aşkın süredir yaptığı gibi bu yıl da İstanbul'un önemli camilerini mahyalarla donattı. İstanbul'da belirlenen camilere mahyaların birer birer asıldığını dile getiren Yıldız, bu yılın temasının Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Ramazan ve İsraf" olarak belirlendiğini ifade etti. Yıldız, ramazan boyunca bu konunun işleneceğini aktararak, "Buna karşın ilk yazılarımız 'Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı', 'Oruç Tut Sıhhat Bul', 'Oruç Arınmaktır' gibi ramazanı hatırlatan sözler olacak. Sonrasında ise Sultanahmet Camisi'ne 'Vaktini ve Nakdini ', 'Ye Yedir İsraf Etme' gibi cümleler yazacağız" diye konuştu.
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İstanbul camilerinin gerdanlıkları asıldı
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