İstanbul camilerinin gerdanlıkları asıldı

Türkiye
'nin
son mahya ustası Kahraman Yıldız'ın ekibiyle yaptığı mahyalar, ramazan ayı öncesinde İstanbul
'daki Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye ile Eminönü Yeni camilerine asıldı. Yıldız, 40 yılı aşkın süredir yaptığı gibi bu yıl da İstanbul'un önemli camilerini mahyalarla donattı. İstanbul'da belirlenen camilere mahyaların birer birer asıldığını dile getiren Yıldız, bu yılın temasının Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Ramazan ve İsraf" olarak belirlendiğini ifade etti. Yıldız, ramazan boyunca bu konunun işleneceğini aktararak, "Buna karşın ilk yazılarımız 'Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı', 'Oruç Tut Sıhhat Bul', 'Oruç Arınmaktır' gibi ramazanı hatırlatan sözler olacak. Sonrasında ise Sultanahmet Camisi'ne 'Vaktini ve Nakdini İsraf Etme
', 'Ye Yedir İsraf Etme' gibi cümleler yazacağız" diye konuştu.