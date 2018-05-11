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Lastik değiştirilen cipe : 1 ölü, 1 yaralı

'nın Sapanca İlçesi'nde, Otoyolu'nda sürücüsünün emniyet şeridinde lastik değiştirmek için park ettiği cipe arkadan gelen . 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 06:58
Lastik değiştirilen cipe TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 00.45 sıralarında, Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk Demir, idaresindeki 34 KB 5733 plakalı cipin patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde durdu. Aracının arkasına reflektör koyarak işaretleme yapan Selçuk Demir, lastiği değiştirdiği sırada arkadan gelen idaresindeki 34 JG 7646 plakalı TIR cipe çarptı. cipin arka koltuğunda oturan Kayahanım Demir(61), araçtan fırlayarak TIR'ın altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Kayahanım Demir'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan Bedrettin Demir(62) Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayahanım Demir'in cenazesi ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri TIR sürücüsü Murat Yıldırım ile cipin sürücüsü Selçuk Demir'i ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Lastik değiştirilen cipe TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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