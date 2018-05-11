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’da ilk iftar ve sahur ne zaman! – Ordu’da ilk iftar ve sahur ne zaman saat kaçta açılacak?

11 ayın sultanı Ramazan’ı tüm İslam alemi büyük bir coşku içinde 4 gözle bekliyorlar. Bu mübarek ve anlamlı ayda Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecekler. ’da yaşayan vatandaşlarımız henüz şimdiden nın imsakiyesini merak içinde aramaya başladılar. Ordulu vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise Ordu’da ilk iftar ve sahur ne zaman açılacak? Sorusu yer alıyor. Ordu’da oruç saat kaçta açılacak? İşte bu sorunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 11.5.2018 15:28
Ordu’da ilk iftar ve sahur ne zaman! – Ordu’da ilk iftar ve sahur ne zaman saat kaçta açılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, nda il il imsakiye listeleri açıklandı. iftar ve sahur vakitleri de Ordulular tarafından en çok aranan konuların başında geliyor. Ordu'da ilk iftar saat kaçta açılacak? Ordu'da ilk oruç saat kaçta açılacak? İşte detaylar…

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Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da '…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun' (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

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