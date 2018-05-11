Ramazan ayında oruç tutarken niyet etmek şart mı?

Ramazan ayına günler kalırken birçok insanın aklında sorular mevcut. Ramaza ayında oruç tutmadan önce yapılması gereken kurallar mevcut. Akıllardaki sorulardan birisi de oruç tutarken niyet etme şartının olup olmadığıdır. Çünkü insanlar oruç sahurda oruç tutmadan önce niyet etmeyi unutabiliyor.

Ramazan ayında oruca nasıl niyet etmeli, sahura kalkmadan niyet edilir mi, ne zaman niyet etmeli gibi önemli sorular mevcut.

RAMAZAN AYINDA NİYET ŞARTI

İbadet edilirken niyet şartı arandığından dolayı, ramazanda da oruç tutmadan önce niyet etme şartı aranır. Niyet etmek ibadetin geçerliliğini çok daha güçlü kılar. Fakat dil ile yapılan bu niyet sünnet sayılmaktadır. Yani oruç tutmak isteyen biri zaten sahura kalkacağı için kalkma eylemi de niyet olarak kabul edilebilir.

SAAT KAÇTA NİYET ETMELİYİZ?

Ramazan'da niyet etme konusunda bir diğer soru da saat kaçta niyet edilmeli sorusudur. Oruç açıldıktan sonraki zamandan kuşluk vaktine kadar niyet etmek orucun niyeti için yeterli olabiliyor. Bir diğer deyişle; yatmadan önce yapılan niyet oruç için yeterli kabul edilir. Fakat İslam düşünürlerine göre sahura kalkmak, orucu tutmak adına çok daha önemli bir eylem olarak görülüyor.