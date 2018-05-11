Şehit Eren anısına fotoğraf yarışması

Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu, geçen yıl teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül
'ün anısına, Trabzon
'da 1. Ulusal Şehit Eren Bülbül Fotomaraton Yarışması düzenledi. Jüri, çeşitli şehirlerden yarışmaya katılan 192 fotoğraf sanatçısının 750 eseri arasından, Ertuğrul Baştal'ın fotoğrafını birinci, Şeref Akçay'ın fotoğrafını ikinci, Murat Suphi Akyol'un fotoğrafını da üçüncü olarak belirledi. Düzenlenen ödül törenine katılan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, gözyaşlarını tutamazken, "Çok mutlu ve gururluyum. Eren'im unutulmadığı ve bu organizasyonda adını andıkları için herkese teşekkür ediyorum" dedi. Trabzon valisi Yücel Yavuz'un da katıldığı ve birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye de 2 bin TL ödül verilen gecede konuşan Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Hakan Usta "Bu yarışma ile Trabzon'daki değerlerimizi unutmadığımızı göstermek istedik" dedi.