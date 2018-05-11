Antalya'da UMKE'den tatbikat

Antalya lya'nın Kumluca ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), kurtarma tatbikat yaptı.

UMKE Bölge Müdürlükleri personeli, üç gün süren eğitim kampı ve kurtarma tatbikatı için Mavikent Mahallesi Kazanova mevkisinde toplandı. İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikata, Antalya, Isparta ve Burdur'dan 100 sağlık personeli katıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat etaplarında ekipler, senaryo gereği trafik kazasında, dağda ve suda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Antalya Sağlık Müdürlüğü Afet Birim Sorumlusu ve Kamp Koordinatörü Erhan Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, teorik eğitimlerin yanı sıra sahada uygulamalı tatbikatlarla kampı gerçekleştirdiklerini söyledi. UMKE ekiplerinin yeri geldiğinde Mehmetçik ile görev yaptığını aktaran Bayraktar, "Kampla, tecrübeleri paylaşıp, moral ve motivasyonu artırmayı amaçlıyoruz." dedi. UMKE eğitmeni Feyyaz Deniz Sarıgöl de teorik eğitimlerin yanı sıra yaşanabilecek olumsuzlukları senaryolarla gösterdiklerini kaydetti. Eğitim kampının en önemli bölümlerinden birinin denizde arama kurtarma faaliyeti olduğunu ifade eden Sarıgöl, eğitim kampının başarılı geçtiğini, personele sertifika verileceğini dile getirdi.