Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Çorum'da tuğla fabrikasında işçiler kavga etti: 13 yaralı

Son dakika: 'da tuğla fabrikasında işçiler kavga etti: 13 yaralı

Son dakika haberi... 'un Osmancık ilçesinde, tuğla fabrikasında işçiler arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 13 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 11:57
Son dakika: Çorum'da tuğla fabrikasında işçiler kavga etti: 13 yaralı

Olay, Osmancık ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki tuğla fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada daha önce tartışma yaşayan birbirine akraba işçiler arasında sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Fabrikada yatılı olarak kalan diğer işçilerin de karışmasıyla kavga büyüdü. Kavgada 13 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin arada kalan çocuk olduğu öğrenildi.

OLAY BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Olay, polis ekiplerinin araya girip grupları sakinleştirmesiyle daha fazla büyümeden önlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Didim açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çorum'da tuğla fabrikasında işçiler kavga etti: 13 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN