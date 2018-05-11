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Son Dakika: 'de getiren adam eşini öldürdükten sonra etti

Son dakika haberi... 'de bir şahıs, önceden boşandığı eşine olan birikmiş nafaka borcu yüzünden 2 yıl önce evlendiği yeni eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 13:25
Son Dakika: Denizli'de cinnet getiren adam eşini öldürdükten sonra intihar etti

Son dakika haberi... 'de bir şahıs, önceden boşandığı eşine olan birikmiş nafaka borcu yüzünden 2 yıl önce evlendiği yeni eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle etti. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi, 1939 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Gece 03.30 civarında yaşanan olayda iddialara göre, Erol Karahan (31) ile Ayşe Karahan'ın (41) yaşadığı daireden tartışma ve kavga sesleri gelmeye başladı. Kavga sonrası evden 2 el silah sesi duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler çaldıkları kapının açılmaması üzerine itfaiyeden istedikleri yardım ile kapıyı açarak eve girdi.

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Son Dakika: Denizli'de cinnet getiren adam eşini öldürdükten sonra intihar etti
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