Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul'a yağmur uyarısı! Yağışlar ne zamana kadar devam edecek? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu raporları

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor fakat yurdun hemen hemen her yerinde yağışlar etkili oluyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlar yarından itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak Türkiye'yi terk etmeye başlayacak. Hafta ortasına adım adım yurdun tümünü terk etmiş olacak. İşte hava durumu tahminlerine göre son veriler…

SAĞANAKLAR BUGÜN DE SÜRECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, bütün bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kuzeyi, Ordu, Elazığ ve Şırnak çevreleri ile gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.