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Son dakika haberi: 'den 'a uyarısı! lar ne zamana kadar devam edecek? Hafta sonu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu raporları

, 'da saat 19:00'da başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek olan sağanak için ikazlarda bulundu. Taksim Meydanı üzerinden geçen bulutları ilginç kareler oluşturdu. Vatandaşlar hafta sonu için nun nasıl olacağını araştırmaya başladı. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Yağışlar ne zamana kadar devam edecek?

Giriş Tarihi: 11.5.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 19:23
Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul'a yağmur uyarısı! Yağışlar ne zamana kadar devam edecek? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu raporları

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor fakat yurdun hemen hemen her yerinde lar etkili oluyor. 'nin tahminlerine göre yağışlar yarından itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak Türkiye'yi terk etmeye başlayacak. Hafta ortasına adım adım yurdun tümünü terk etmiş olacak. İşte tahminlerine göre son veriler…

SAĞANAKLAR BUGÜN DE SÜRECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, bütün bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kuzeyi, Ordu, Elazığ ve Şırnak çevreleri ile gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul'a yağmur uyarısı! Yağışlar ne zamana kadar devam edecek? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu raporları
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