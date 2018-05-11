Tahliye korkusu sona erdı

Beykoz'da Boğaz'a nazır arsada 80 yıldan beri oturan mahalle sakinlerinin tahliye korkusu gideriliyor. Beykoz ilçesinin Çubuklu Mahallesi'ndeki 46 dönüm arazi, 1978'de Osmanlı Devleti döneminden kalan bir tapu nedeniyle davalık oldu. 1980'de karara bağlanan arsa, 2012'de mirasçıları adına tescil edildi. Arsa sahipleri üzerindeki vatandaşlara teblgiat gönderip "ya satın alın, ya çıkın" dedi. Çözümsüz kalan vatandaş çareyi Cumhurbaşkanı'ndan istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın AK Parti
Beykoz 6. Olağan Kongresi için geldiği Beykoz'da Çubuklu halkının sorunlarını dinlemiş, gerekli adımların atılması için talimat vermişti. HİSSEDAR OLACAKLAR
Yapılan toplantılar sonucunda KİPTAŞ
'ın, 7 Mayıs'ta gerçekleşen 23 adet gayrimenkulün satışı ile ilgili ihaleye girmesine karar verildi. KİPTAŞ, yüzlerce kişinin üzerinde yaşadığı yaklaşık 33 bin 500 m2 alanı ilgilendiren arazi satışını 55 milyon lira karşılığında kazandı. Çubuklu Mahalle Muhtarı Hüsnü Kolcu, "Vatandaşlarımız sadece oturdukları arsaların enkaz bedelini ödeyerek KİPTAŞ'ın hissedarı olacak. Sağolsun KİPTAŞ ödeme kolaylığı da sağlayacak. Halkımız ciddi anlamda rahatladı. Çünkü artık karşılarında muhatap olarak devlet var. Mahallemiz adına ve orada oturanlar adına çok güzel oldu, herkes memnun" diye konuştu.