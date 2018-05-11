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'da operasyonu

'daki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 09:47
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden K.A'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Zanlının Aydoğdu Mahallesi'nde "torbacı" olarak adlandırılan madde satıcılarıyla irtibatlı olduğunu belirleyen polis ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 1 kilo 920 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan K.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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