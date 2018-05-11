Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden K.A'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Zanlının Aydoğdu Mahallesi'nde "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarıyla irtibatlı olduğunu belirleyen polis ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 1 kilo 920 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan K.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.