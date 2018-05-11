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Umursamaz sürücü pes dedirtti

'ta, tünelde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünün umursamaz tavırları pes dedirtti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 11:44
Umursamaz sürücü pes dedirtti

'ta, tünelde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünün umursamaz tavırları pes dedirtti.Onikişubat ilçesi Abdulhamithan tünelinde ilerleyen sürücüler, ters şeritten gelen otomobili gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırdı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 11 EC 470 plakalı otomobil, tünelde kendi şeridinde gitmek yerine karşı şeride geçti.

108 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Karşılarından gelen otomobili fark eden diğer sürücüler, ters şeritte ilerleyen otomobilin herhangi bir kazaya neden olmaması için ona yol açtı.
Kural tanımaz sürücüye plakasından yola çıkarak 108 TL trafik cezası uygulanırken, yaşanan kural ihlalinde herhangi bir kazanın olmaması sevindirdi.

Taksim Camii ile Rum Ortadoks kilisesi aynı karede görüntülendi

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Umursamaz sürücü pes dedirtti
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