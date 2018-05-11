Gizemli ağlayan kız bulundu! Valilikten son dakika açıklaması

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kent merkezinde 28 Nisan 2018 tarihinden itibaren gece saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen genç kızın psikolojik sorunları bulunduğu için akşamları mezarlığa gittiği belirlendi.

İsmi açıklanmayan genç kızın ailesiyle yaşadığı, daha önce de mezarlığa giderek ağladığı ve ailesi tarafından evine götürüldüğü öğrenildi.