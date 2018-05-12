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2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan 'dan acı haber geldi

’ın Reşadiye ilçesinde 17 gün önce Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için arama çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri HES göleti mazgallarında çorap tespit etti. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu bulunan çorabın Ayhan Cebe'ye ait olmadığını belirledi. Tokat'ta 3 yıl önce kaybolan ve geçtiğimiz sene arama çalışmalarına son verilen 'a ait olabileceği belirlendi. Jandarma aileye haber verdi, ve incelemeler başlatıldı. Ortaya çıkan sonuç ise herkesi şoke etti

Giriş Tarihi: 11.5.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 02:13
2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'dan acı haber geldi

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015 tarihinde oyun oynamak için parka gittikten bir süre sonra kaybolan 8 yaşındaki ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı'dan 3 yıldır haber alınamıyordu. En son görüldükleri noktaya yakın olan Kelkit çayı kenarındaki bir evin bahçesinde arama çalışması yapılmıştı. Cumhuriyet Savcılığına gelen bir ihbar üzerine iş makinesi ile arama yapılan arama çalışmaları yaklaşık 4 saat sürmüş ve tek katlı evin bahçesinde samanlıkta yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmamıştı...

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2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'dan acı haber geldi
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