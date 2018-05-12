Afyonkarahisar'da yeni doğan bebeği neden kaçırdığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi'nden dün Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö., nikahsız eşi Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. adliyeye çıkartılmıştı. Hakim karşısına çıkan Emine Ö. nikahsız eşi Fazlı Ç.'den hamile olduğunu ve düşük yapması nedeniyle çocuğu kaçırdığını belirttiği öğrenildi.

Emine Ö., ifadesinin ardından tutuklanırken olayda ilgisi olduğu belirtilen şüpheliler, Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. serbest bırakıldı.

Bu arada, üzerinde hemşire kıyafeti bulunan kadının, kundağa sarılı ve üzerinde örtü bulunan bebeği odasından aldıktan sonra koridorda telaşlı adımlarla yürümesi kameralara yansıdı. Diğer görevliler arasında hızlı adımlarla yürüyen kadının, kameralar karşısından tereddüt etmesi ve saklanmaya çalışması dikkati çekiyor.