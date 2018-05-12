Ankara'da feci kaza!

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DK 9502 plakalı otomobil, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde Dışkapı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Kadri A'ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride düşen Kadri A, Ulus istikametine seyir halindeki Ahmet Y'nin kullandığı 06 T 2978 plakalı taksinin altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kadri A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kadri A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.