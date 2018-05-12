Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Balıkesir'de otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 ölü

'de otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 ölü

'de, otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı da aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 10:02
Balıkesir'de otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 ölü

saat 18.30 sıralarında, Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 'den Savaştepe ilçesine seyir halinde olan (37) yönetimindeki 10 L 5879 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ait (31) yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Recep Koç, eşi (36) ve 1 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Kaza sonrası Balıkesir-Savaştepe yolu bir süre ulaşıma kapandı.

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Recep Koç, eşi Zehra Koç ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç'un cenazeleri Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından iş makinesi sürücüsü Serhat Sarı gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Metrobüste iğrenç olay! O tacizci serbest bırakıldı
Didim açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN