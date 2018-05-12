Boya zehirledi tiner öldürdü

İSTANBUL
'DA bir veteriner kliniğinde boyama çalışması yapan iş yeri sahibi ve çalışanı boyadan zehirlendi. İkili yoğun bakımda tedaviye alındı, etkilenen canlılar da korumaya alındı. Kurtuluş Caddesi'nde önceki akşam yaşanan olayda, bodrum katta üç gündür boya yapan iş yeri sahibi ve bir çalışanı akşam saatlerinde tekrar boyaya başladı. 24 saat açık olan kliniğe vardiya değişimi için giden bir çalışan içeri girdiğinde yoğun bir kokuyla karşılaştı. Bodruma inen çalışan, iş yeri sahibi Selçuk Çömlek ve bir çalışanı ağzında köpük, baygın halde buldu. Sağlık durumu ağır olan ikili, yoğun bakıma alındı. ŞIŞEDEKI TİNERİ SU DIYE İÇTİ
Şanlıurfa'da ise merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde, 5 yaşındaki Ahmet Zeki Doğancıoğlu ailesine ait otomobildeki şişede bulunan tineri su sanıp içti. Bir süre sonra çocuğun fenalaştığını gören ailesi, çocuğu hastaneye götürdü. Burada midesi yıkanan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti Barış SAVAŞ /
SABAH