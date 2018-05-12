Diyarbakır ilk iftar ve sahur vakitleri! Diyarbakır'da iftar ne zaman saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında il il imsakiye listelerini açıkladı. Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri de Diyarbakırlı bireyler tarafından araştırılan konu başlıkları arasında ilk sırada yer alıyor. Diyarbakır'da oruç saat kaçta açılacak? Diyarbakır'da ilk iftar ve sahur saatleri...

Diyabakır'da Ramazan ayının ilk gününde sahur için imsak vakti 03:23 olacak, Diyarbakır'da için Ramazan'ın ilk günü olan 16 Mayıs Çarşamba günü ise iftar vakti 19:30 olacak.

DİYARBAKIR İMSAKİYESİ (DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ)

15 Mayıs gecesi milyonlarca kişi Ramazan ayının ilk sahurunu yapacak. Bu ay her yıl olduğu gibi dualar ile geçirilecek.

Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir.

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.