Liseli Helin cinayetinde flaş gelişme!

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ve tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mağdurlar Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken de hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Kaan Samet Gündüz, olay günü okuldan çıktıklarını anlatarak, "Yanımda arkadaşlarım Deniz, Gürkan, Cemil ve Helin vardı. Silah sesini duymamla arkama döndüm. Deniz yaralı vaziyette kaçmaya çalışıyordu. Sanık Mustafa Cemil'e doğru bir ya da iki kez ateş etti. Cemil düştü. Bu ateş etmeler sırasında Helin bağırıyor 'yapma, etme' diyor ancak kaçamıyordu. Bu kez sanık tüfeği Helin'e doğrulttu. İlk atışı bacağına doğru oldu. Vurulan Helin düştü. Helin yerdeyken bir iki defa daha ateş etti. Sanık daha sonra okula doğru yürüyerek gitti." diye konuştu.

Söz verilen sanık Mustafa Yetgin, tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Taraflarla aramızdaki tartışma daha önce oldu, okulun önünde meydana geldi. Arabanın camları filmliydi. Yanıma yaklaşmasalar içinde ben olduğumu zaten görmezlerdi. Deniz 'döveyim mi' diye eliyle gösterince Helin 'boşver' dedi ve elinden tutup çekti. Bu benim zoruma gitti. Ben öldürmek istesem orada öldürürdüm. Planlamış olsam orada öldürürdüm. Planlamış olsam kaçardım. Geçen celse gülme gibi bir şey algılandı. Bu hususu da düzeltirim. Ben gerginlikten ve sinirden böyle görünüyorum." ifadelerini kullandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Hasan Çakıcı mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Mustafa Yetgin'in "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, sanık Yetgin'in "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve 2 kişiye yönelik "silahla tehdit" suçlarından da toplam 19 yıldan 36 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Savcı Çakıcı mütalaasında Mustafa Yetgin'i olay yerine götürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan diğer sanık Halis Can Dağarslan için ise, "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" ve "silahla kasten yaralamaya yardım etme" suçlarından toplam 23 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadir hapis cezası talebinde bulundu.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Mustafa Yetgin, savunmasını yapmak üzere süre verilmesini istedi.

Sanık Halis Can Dağarslan ise, "Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Benim Mustafa'nın böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Böyle bir şey yapacağını bilsem Mustafa'yı oraya götürmem. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yetgin'e esas hakkındaki savunmasını yapması için istediği sürenin verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Baba Nihat Palandöken de, kızının katilinin hak ettiği cezayı almasını istediğini belirterek, "Ülkemizde bireysel silahlanma her geçen gün artmakta ve bu silahlarla her geçen gün masum insanlar hayatını kaybetmektedir. Evladını yitirmiş bir baba olarak bireysel silahlanmaya karşı başlattığım imza kampanyasına bütün herkesin destek olmasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mustafa Yetgin'in, "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten silahla yaralama", "iş yerinde silahlı yağma", "tehdit" ve "korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer şüpheli Halis Can Dağarslan için de, "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" suçlarından 21.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.