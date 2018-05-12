Kayıp kadının cesedine ulaşıldı

Ordu
'nun Akkuş ilçesinde hayvanları ve ziynet eşyalarıyla birlikte ortadan kaybolan kadının cesedine ulaşıldı. Olay, Akkuş ilçesi Dağyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Şeker Köseoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü ortadan kayboldu. Yakınları, jandarmaya haber verdi. Yapılan araştırmada, Köseoğlu'nun 4 büyük ve küçükbaş hayvan ile evdeki altınlarının da çalındığı tespit edildi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip ile bir haftadır aranan Köseoğlu'nun cesedi, evinin 8 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulundu. Köseoğlu'nun cesedinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri, cinayet şüphesi olan olay için tahkikat başlattı.