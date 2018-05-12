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da yaralananlara ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı yaptı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Başbakan 'ın programına katılmak üzere karayolu ile 'tan 'a gelirken, güzergahı üzerinde meydana gelen da yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi kendisi yaptı. , daha sonra yaralıları kaldırıldıkları hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 16:46
Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı yaptı

Başbakan 'ın programına katılmak üzere 'tan karayolu ile 'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kova mevkiinde meydana gelen yı fark edip, konvoyu durdurdu.

ŞANSLI KAZAZEDELER...

Devrilen 34 BSS 71 plakalı otomobilin sürücüsü polis memuru Ayhan Demir (48) ile yanındaki Abdurrahman Dedeoğlu'na (18) ilk müdahaleyi yaptı.

BAKAN MÜDAHALE ETTİ

Yaralılar, çağırılan ambulansla Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaralıları hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışında açıklama yapan Bakan Demircan, yaralıların şuurlarının açık olduğunu belirtti. Yaralıların İstanbul'dan gelirken kaza yaptıklarını kaydeden Bakan Demircan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı yaptı
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