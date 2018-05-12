Kerstin yenge Erdoğan hayranı

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Kerstin Göring Tosun, 23 yıl önce Trabzonlu Yaşar Tosun ile hayatını birleştirdi. Çift izinlerini geçirdikleri İstanbul'da da bir ev aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana ilgiyle takip eden Kerstin Göring, 11 yıl önce dünyaya gelen oğluna 'Recep Tayyip Erdoğan
' ismini verdi. Tam bir Türkiye hayranı olan Kerstin yenge, 13 yaşındaki kızına ise Aleyna adını koydu. ONUN SAYESİNDE DEĞİŞTİ
Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatan Kerstin Göring Tosun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok şey borçlu olduğunu söyledi. Erdoğan'dan önceki Türkiye'yi Doğu Almanya
'ya benzeten Kerstin Göring Tosun, nedenini ise şöyle anlattı: Türkiye Erdoğan'dan önce Doğu Almanya gibiydi. Doğu Almanya batıya göre daha az gelişmişti. Ekonomi zayıf, diğer ülkeler karşısında güçsüz, işsizlik üst seviyedeydi. Halkın huzuru ve refahı yoktu. Birleşme hızlı gelişim sağladı. Türkiye'de Erdoğan'dan sonra hızla gelişti. Türkiye Avrupa'da sayılı ülkeler içine girdi..." CANIMIZ FEDA...
Eşinin Erdoğan'a duyduğu hayranlıktan sonra doğan çocuklarına Recep Tayyip Erdoğan adını koymak istediğini belirten Yaşar Tosun, ailece Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. "Oğluma ileride sadece isminden dolayı zorluk çıkartmamalarını istiyorum" diyen Tosun şunları söyledi: "İstanbul'da da evimiz var. Erdoğan hayranlığımız belediye başkanı olduğu döneme rastlıyor. Onun döneminde İstanbul'un nasıl değiştiğine her izne gittiğimizde tanık olduk. Başbakan olunca Türkiye'nin vizyonu, duruşu değişti. IMF kapılarında sürünen Türkiye, ekonomik olarak coştu. Cumhurbaşkanı seçilince sevgimiz de doruğa çıktı. Hayranı olduğum bir dünya lideri. Nerede olursa yanındayım, canım feda..." RECEP TAYYİP'İN HAYALİ TRABZONSPOR
Yaşar Tosun ve 23 yıllık eşi Kerstin Göring'in Erdoğan hayranlığı o kadar büyük ki evlerinin başköşesinde bu tablo asılı... Tosun ailesinin 11 yaşındaki oğlu 'Recep Tayyip Erdoğan isminden çok memnun... Recep Tayyip Erdoğan Tosun, "İsmimle gurur duyuyorum. Kaleci olup Trabzonspor
kalesini korumak istiyorum" dedi.