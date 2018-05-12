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skandal olay... 4 yaşındaki öğrenciyi arkadaşlarına taşlattı...

'de bir kreş öğretmeninin, 4 yaşındaki bir öğrencisini 'cezasını çekmesi için' arkadaşlarına taşlattığı görüntüler ortaya çıktı. Skandalın ardından öğretmenin sorgulandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.5.2018 19:18
Kreşte skandal olay... 4 yaşındaki öğrenciyi arkadaşlarına taşlattı...

Akıllara durgunluk veren olay 26 Nisan tarihinde 'nin Arkansas eyaletindeki bir yaşandı. Polisin verdiği bilgilere göre, kreşte görevli bir öğretmen, 4 yaşındaki bir öğrencisine yaramazlık yaptığı için ceza vermek istedi. Ancak öğretmenin bulduğu 'ceza' adeta 'insanlık dışıydı.'

4 yaşındaki çocuğu arkadaşlarından ayıran öğretmen, çocuğun kreşte bulunan en az 6 arkadaşına yerdeki taşları alarak kendisine atmalarını istedi. Bunun üzerine çocuklar ellerine geçirdikleri taşları 4 yaşındaki arkadaşlarına atmaya başladı.

O anlar, kreşte bulunan diğer öğretmenler tarafından gizlice görüntülenerek polise ulaştırıldı. Cani öğretmenin olayla ilgili sorgulandığı ifade edildi.

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Kreşte skandal olay... 4 yaşındaki öğrenciyi arkadaşlarına taşlattı...
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