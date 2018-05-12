Mezarlıktaki sır çözüldü

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'nin konuştuğu 'mezarlıktaki gizemli kız' sonunda bulundu. Çorum
'da bir genç kızın geceleri Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma yürütüldü. Mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen genç kızın psikolojik sorunları bulunduğu için akşamları mezarlığa gittiği belirlendi. İsmi açıklanmayan genç kızın ailesiyle yaşadığı, daha önce de mezarlığa giderek ağladığı ve ailesi tarafından evine götürüldüğü öğrenildi. 28 Nisan'da kent merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirmiş, görevlilerce yapılan araştırmada, kimseye rastlanmamıştı. Aynı kız bir hafta içinde 5 gece yine mezarlıkta görüldü. Gizemli kızın başında ağladığı iddia edilen mezara, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakılmış, kızın tespit edilmesi için mezarlığa güvenlik kamerası ve foto kapanlar kurulmuştu. Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların ilgi gösterdiği olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçlerinin, genç kızı mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu belirtildi. Ruhsal problemleri bulunduğu iddia edilen gizemli kızın hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra tedavisinin evinde devam ettiği belirtildi.