Nafaka cinneti

Denizli
'nin Pamukkale ilçesinde önceki gece meydana gelen olayda Erol Karahan
(31) ile Ayşe Karahan
'ın (41) yaşadığı daireden tartışma ve kavga sesleri geldi. Kavga sonrası evden 2 el silah sesi duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İtfaiye yardımıyla içeri giren ekipler çiftin cenazelerini buldu. Erol Karahan'ın eski karısına birikmiş 10 bin TL'lik nafaka borcu olduğu çiftin bu borç yüzünden sürekli tartıştığı iddia edildi. Erol Karahan'ın bir fabrikanın kazan dairesinde çalıştığı, Ayşe Karahan'ın ise çalışmadığı öğrenildi. İHA