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Nafaka cinneti

Birikmiş nafaka borcu cinnet getirdi. ’de (31), eski eşine olan birikmiş nafaka borcu yüzünden yeni eşi ’ı öldürüp intihar etti

Giriş Tarihi: 12.5.2018
Nafaka cinneti
'nin Pamukkale ilçesinde önceki gece meydana gelen olayda (31) ile 'ın (41) yaşadığı daireden tartışma ve kavga sesleri geldi. Kavga sonrası evden 2 el silah sesi duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İtfaiye yardımıyla içeri giren ekipler çiftin cenazelerini buldu. Erol Karahan'ın eski karısına birikmiş 10 bin TL'lik nafaka borcu olduğu çiftin bu borç yüzünden sürekli tartıştığı iddia edildi. Erol Karahan'ın bir fabrikanın kazan dairesinde çalıştığı, Ayşe Karahan'ın ise çalışmadığı öğrenildi. İHA
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Nafaka cinneti
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