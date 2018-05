Nişana giderken kaza yaptılar: 11 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Giresun'a nişana gidenleri taşıyan M.Y. yönetimindeki 05 HK 014 plakalı minibüs, Niksar çevre yolunda karşı istikametten gelen R.A. idaresindeki 53 K 2428 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan minibüs sürücüsü M.Y. ile birlikte D.Y., M.Y., N.T., A.Y., G.T., O.T., A.Y., M.E., F.T., F.Y. yaralandı.

Minibüste sıkışan yaralılardan bir kısmı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılırken, yaralılar kaza yerisevk edilenlen çok sayıda ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.