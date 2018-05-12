Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Nişana giderken kaza yaptılar: 11 yaralı

Nişana giderken yaptılar: 11 yaralı

’ın ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 11 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 17:08
Nişana giderken kaza yaptılar: 11 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Giresun'a nişana gidenleri taşıyan M.Y. yönetimindeki 05 HK 014 plakalı minibüs, çevre yolunda karşı istikametten gelen R.A. idaresindeki 53 K 2428 plakalı tır ile çarpıştı. da yol kenarına savrulan minibüs sürücüsü M.Y. ile birlikte D.Y., M.Y., N.T., A.Y., G.T., O.T., A.Y., M.E., F.T., F.Y. yaralandı.

Minibüste sıkışan yaralılardan bir kısmı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılırken, yaralılar kaza yerisevk edilenlen çok sayıda ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nişana giderken kaza yaptılar: 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN