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Son Dakika Haber: 1.2 milyon liralık ın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberi... 'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 15:54
Son Dakika Haber: 1.2 milyon liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta 'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

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Son Dakika Haber: 1.2 milyon liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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