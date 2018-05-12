Tecavüze uğradığını iddia edip balkondan çığlık attı!

Olay, Seyhan ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın 2. katındaki dairenin balkonuna çıkıp kendisini kilitleyen İlkay Zahide Çakır (33), bir taksici tarafından dairede alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını iddia ederek çevre halkından yardım istedi.

OLAYIN GERÇEK OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kurtarmak için itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını daireden kurtardı.

İsmi öğrenilemeyen zanlı gözaltına alınırken, iddiaların gerçek olup olmadığının anlaşılması için İlkay Zahide Çakır da polis merkezine götürüldü.