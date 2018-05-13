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Askerlik yoklaması artık ’te

Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklama işlemlerini yarından itibaren üzerinden gerçekleştirebilecek

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018
Askerlik yoklaması artık e-Devlet’te
, ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi" kapsamında, askerlik çağına giren yükümlüler, yoklama işlemlerini yarından itibaren üzerinden gerçekleştirebilecek. Proje kapsamında vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları, e-Devlet sistemi üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek. Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Daha önce askerlik şubelerine 2 kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek. Pilot uygulama ve 'da yapılmış, söz konusu işlemler e-Devlet üzerinden "Askerlik Yoklaması" başlığında gerçekleştirilmişti. Pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından hizmet, yarından itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.
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Askerlik yoklaması artık e-Devlet’te
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