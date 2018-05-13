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Astronot çırağı robotlar ’den

öğrencilerinin tasarladığı ‘İnan’ isimli araç yarışma için ABD’ye gidiyor. Tornavida kullanabilen araç, astronotlara yardımcı olacak

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018
Astronot çırağı robotlar İTÜ’den
Gezegen keşif robotları üzerine çalışmalarını sürdüren Rover Takımı ülkemizi University Rover Challenge'da (URC) temsil edecek.
Türkiye'yi daha önce pek çok yarışmada temsil eden Rover Takımı, ABD'de düzenlenecek olan University Rover Challenge'da yarışacak. Öğrenciler 'İnan' ismini verdikleri aracın tanıtım toplantısını İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Finale kalmayı başaran tek Türk takımı olan İTÜ Rover 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Amerika'da ülkemizi bir kez daha temsil edecek. İTÜ Rover Takımı, İTÜ bünyesindeki çeşitli fakültelerden bir araya gelen 32 öğrenciden oluşuyor. Takım Kaptanı Bahadır Onur Güdürü; "Önümüzdeki yıllarda Mars'a astronotların gönderilmesi bekleniyor. Bu astronotlara yardımcı olacak araçlar konusunda URC adında bir yarışma düzenleniyor. Biz de bu yarışma için motor sürücülerinden yazılımına kadar tamamen bize ait olan bir araç tasarladık. Bu aracımız 95 takım arasında 12. oldu. İnşallah ABD'ye gittiğimizde dereceye girmeyi hedefliyoruz" dedi.
Ekibin sponsorluk sorumlusu olan İTÜ Makine ve İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Dilara Dayıoğlu ise, "Aracımız geçen yılkine göre oldukça iddialı ve gelişmiş. Geçen yılki aracımız İngiliz anahtarı ve tornavida kullanamıyordu. Bu araç tornavidayı merkezleyip kullanabiliyor. Astronotlara parça söküp takma konusunda da yardımcı olabilecek" dedi.
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Astronot çırağı robotlar İTÜ’den
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