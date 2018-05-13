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'da sı: 6 yaralı

'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen sında 6 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 06:51
Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı

Nazilli- karayolunun Şehit Emrah Polat Kavşağında sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 HB 563 plakalı otomobil, Erdin Demirtaş (22) idaresindeki 09 F 6403 plakalı otomobille çarpıştı. da sürücü Demirtaş ile Mehmet Akgöl (22), Kader Demir (22), Ayşenur Taş (22), Semih Demirler (24) Yasin Şentürk (24) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan polis ekipleri, kazanın ardından bölgeden ayrılan 07 sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı
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