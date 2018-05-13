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'de trafik sı: 1 ölü, 4 yaralı

'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 07:13

Alınan bilgiye göre, Acıpayam'dAntalyalya yönüne seyreden Hasan Karabacak yönetimindeki 20 DV 935 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

da, sürücü ile , Ayşe Gözen, Zeynep İlgün ve Hatice Durak yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Servis ile jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan ve Acıpayam Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralılardan durumu ağır olan Lütfiye Karabacak, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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