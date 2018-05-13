Gökyüzünden yere bir cisim düştüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Gökpınar mevkiinde meydana geldi.

HIZLA YERE ÇAKILDI

Gökyüzünden bir cismin hızlıca yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler düşen cismin Meteorolojiye ait hava tahmin balonu olduğunu görünce durumu ilgililere bildirdi.

Olay yerine gelen görevliler balondaki hava tahmin, ölçüm aletlerini aldılar.

NE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE...

Çevre sakinleri gökyüzünden düşen cisim nedeni ile kısa süreli panik yaşarken, cismin hava ölçüm balonu olduğunu öğrendiklerinde ise rahat bir nefes aldılar.