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engelliler için akıllı baston

Giriş Tarihi: 13.5.2018
Görme engelliler için akıllı baston
2002'den bu yana verdikleri burs ve olanaklarla Türk gençlerine yeni ufuklar açan YGA (Young Guru Academy), engellilerin hayatlarına yeni bir boyut getirecek. Görme engellilere bağımsızlık sağlayacak olan akıllı bastonun tasarımcıları, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim alan öğrencilerle akıllı baston üzerinde çalışmaları için görüşmelerini sürdürüyor.

TELEFON İLE ENTEGRE
Akıllı Baston'un birçok özelliği var; ilki önündeki sensorla baş ve göz hizasındaki engelleri algılayabiliyor, ikincisi telefon ile entegre olabiliyor ve baston üzerinden telefonu kontrol etmeyi sağlıyor, yani bir akıllı saat gibi çalışıyor. Üçüncüsü ise açık bir platform, bütün uygulama geliştiriciler kendi uygulamalarını baston üzerinde çalışabilecek şekilde geliştirebilecek.
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